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Стала известна причина задымления на станции метро "Октябрьская"

11.02.2022 09:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС рассказали о причине задымления на станции "Октябрьской" в минском метро, сообщает БЕЛТА.

"По оперативной информации, происходило тление в районе вентиляционной сбойки", - рассказали в МЧС.

Пострадавших нет, тление ликвидировано подразделениями МЧС.

Как сообщалось, из-за задымления на станции на Московской линии метро временно приостановлено движение поездов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"По оперативной информации, происходило тление в районе вентиляционной сбойки", - рассказали в МЧС.
 
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