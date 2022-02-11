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Стала известна причина задымления на станции метро "Октябрьская"
Источник материала: БелТА
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС рассказали о причине задымления на станции "Октябрьской" в минском метро, сообщает БЕЛТА.
"По оперативной информации, происходило тление в районе вентиляционной сбойки", - рассказали в МЧС.
Пострадавших нет, тление ликвидировано подразделениями МЧС.
Как сообщалось, из-за задымления на станции на Московской линии метро временно приостановлено движение поездов.-0-
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"По оперативной информации, происходило тление в районе вентиляционной сбойки", - рассказали в МЧС.
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