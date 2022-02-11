Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС рассказали о причине задымления на станции "Октябрьской" в минском метро, сообщает БЕЛТА.

"По оперативной информации, происходило тление в районе вентиляционной сбойки", - рассказали в МЧС.

Пострадавших нет, тление ликвидировано подразделениями МЧС.

Как сообщалось, из-за задымления на станции на Московской линии метро временно приостановлено движение поездов.-0-