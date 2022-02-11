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КГК проведет горячую линию по несвоевременным выплатам зарплат
Источник материала: ОНТ
Расчёт без задержек. Комитет госконтроля сегодня проведёт «горячую линию» по несвоевременной выплате зарплаты.
С 11 утра до часу дня можно сообщить о нарушениях со стороны работодателей. Телефон на экране. Специалисты проанализируют каждое обращение, в случае необходимости примут меры. Вопрос зарплат на особом контроле. За минувший год выявили таких нарушений более чем на 100 тысяч рублей – всем должникам пришлось рассчитаться с работниками.
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Расчёт без задержек. Комитет госконтроля сегодня проведёт «горячую линию» по несвоевременной выплате зарплаты. С 11 утра до часу дня можно сообщить о нарушениях со...
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