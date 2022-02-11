Байден снова оговорился: на этот раз он перепутал Афганистан с Украиной

Источник материала: ОНТ

79-летний президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC перепутала Афганистан с Украиной, пишет РИА «Новости».

Оговорки Байдена уже никого не удивляют. В прошлый раз он перепутал Россию и Германию и сказал, что Германия может напасть на Украину. Также он путал Сирию с Ливией, Ирак с Ираном, а вице-президента Камалу Харрис не раз называл главой государства.

Фото: depositphotos.com

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