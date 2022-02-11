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Автоколонны протестующих против ковид-паспортов движутся к Парижу
Источник материала: ОНТ
Очередные протестные выходные ожидают Францию. Сегодня автоколонны противников антиковидных ограничений прибывают в Париж, а затем планируют отправиться в Брюссель.
Французы, вдохновлённые канадским опытом, планируют парализовать обе европейские столицы. Власти запретили проведение акции. Её участникам грозит два года тюрьмы, штраф 4,5 тысячи евро и лишение водительских прав.
Напомним, поводом для манифестаций, которые проходят уже несколько месяцев, стало введение паспортов вакцинации.
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Очередные протестные выходные ожидают Францию. Сегодня автоколонны противников антиковидных ограничений прибывают в Париж, а затем планируют отправиться в...
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