Автоколонны протестующих против ковид-паспортов движутся к Парижу

Источник материала: ОНТ

Очередные протестные выходные ожидают Францию. Сегодня автоколонны противников антиковидных ограничений прибывают в Париж, а затем планируют отправиться в Брюссель.

Французы, вдохновлённые канадским опытом, планируют парализовать обе европейские столицы. Власти запретили проведение акции. Её участникам грозит два года тюрьмы, штраф 4,5 тысячи евро и лишение водительских прав.

Напомним, поводом для манифестаций, которые проходят уже несколько месяцев, стало введение паспортов вакцинации.

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