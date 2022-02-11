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Автоколонны протестующих против ковид-паспортов движутся к Парижу

11.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автоколонны протестующих против ковид-паспортов движутся к Парижу

Очередные протестные выходные ожидают Францию. Сегодня автоколонны противников антиковидных ограничений прибывают в Париж, а затем планируют отправиться в Брюссель.

Французы, вдохновлённые канадским опытом, планируют парализовать обе европейские столицы. Власти запретили проведение акции. Её участникам грозит два года тюрьмы, штраф 4,5 тысячи евро и лишение водительских прав.

Напомним, поводом для манифестаций, которые проходят уже несколько месяцев, стало введение паспортов вакцинации.

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Очередные протестные выходные ожидают Францию. Сегодня автоколонны противников антиковидных ограничений прибывают в Париж, а затем планируют отправиться в...
 
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