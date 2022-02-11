Продолжается активная фаза учения «Союзная решимость–2022»

Источник материала: ОНТ

У белорусских и российских военных продолжается активная фаза совместного учения «Союзная решимость». Сегодня второй день манёвров.

На защите рубежей союзные войска демонстрируют высокий уровень оперативной мобильности, военной логистики и слаженности действий. Боевые машины пехоты, танки, минометные расчёты чётко выполняют поставленные задачи: пресечь и отразить внешнюю агрессию, а также противодействовать терроризму и защитить интересы Союзного государства. В учении задействована самая современная техника – система С-400 «Триумф, новейшие истребители Су-30, бомбардировщики Ту-22. Впервые на территории Беларуси работает ракетный комплекс «Искандер». Отрабатывают и самые непредсказуемые варианты развития событий.

В командном пункте обсуждают дальнейший план учений. Тех, кто отличился на первом этапе, наградил министр обороны. Манёвры продлятся 10 дней и будут нести сугубо оборонительный характер. Минск и Москва неоднократно подчеркивали, что учение не несёт угрозы для соседей. И наблюдать за работой военных могут зарубежные журналисты.

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