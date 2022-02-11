На станции метро Октябрьская произошло задымление

Источник материала: ОНТ

На станции метро Октябрьская в Минске произошло задымление, сообщает МЧС в Telegram.

На место сразу же прибыли спасатели.

Как сообщил наш корреспондент, метро временно не работает. Людей попросили добираться общественным транспортом, однако дорога возле станции была временно перекрыта сотрудниками ГАИ.

По информации Минского метрополитена, на станции Октябрьская обнаружено наличие дымов. Движение по всей синей ветке остановлено.

По последним данным МЧС, произошло тление в районе вентиляционной сбойки. Пострадавших нет, тление ликвидировано спасателями.

В 9:06 подразделения МЧС начали покидать станцию. Восстанавливается наземное движение транспорта в районе Октябрьской.

В 9:10 движение метрополитена восстановлено, станция Октябрьская открыта для пассажиров.

Фото: ОНТ

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