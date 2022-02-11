﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На станции метро Октябрьская произошло задымление

11.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На станции метро Октябрьская произошло задымление

На станции метро Октябрьская в Минске произошло задымление, сообщает МЧС в Telegram.

На место сразу же прибыли спасатели. 

Как сообщил наш корреспондент, метро временно не работает. Людей попросили добираться общественным транспортом, однако дорога возле станции была временно перекрыта сотрудниками ГАИ.

По информации Минского метрополитена, на станции Октябрьская обнаружено наличие дымов. Движение по всей синей ветке остановлено.

По последним данным МЧС, произошло тление в районе вентиляционной сбойки. Пострадавших нет, тление ликвидировано спасателями.

В 9:06 подразделения МЧС начали покидать станцию. Восстанавливается наземное движение транспорта в районе Октябрьской.

В 9:10 движение метрополитена восстановлено, станция Октябрьская открыта для пассажиров.

Фото: ОНТ

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На станции метро Октябрьская в Минске произошло задымление, сообщает МЧС в Telegram. На место сразу же прибыли спасатели.  Как сообщил наш корреспондент, метро...
 
Новости дня
Новости разные
 
Любовь живет в Minsk World! Признайтесь в своей любви оригинально подарите недвижимость!
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by