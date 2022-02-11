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Новые министры образования и сельского хозяйства представлены коллективам
Источник материала: ОНТ
Новые министры образования и сельского хозяйства сразу после назначения приступили к делам. Руководителей накануне представили коллективам.
Андрею Иванцу предстоит руководить одним из самых многочисленных коллективов в стране. И в образовании молодость министра, по словам Президента – только на пользу делу. Что касается агропромышленного комплекса – Игорь Брыло, как говорится, «свой» человек в сельском хозяйстве. Задач предстоит много, но команда сильная и будет работать на опережение.
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Новые министры образования и сельского хозяйства сразу после назначения приступили к делам. Руководителей накануне представили коллективам. Андрею Иванцу...
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