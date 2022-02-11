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​Любовь живет в Minsk World! Признайтесь в своей любви оригинально – подарите недвижимость!

ВMinskWorldзнают как сделать День Влюбленных незабываемым!

Растущий вширь и высь Minsk World – воплощенный в жизнь принцип «город в городе». Все самое необходимое в шаговой доступности: от детских садов, школ и поликлиник, до банков, торговых центров, объектов сферы услуг, кафе и ресторанов.

– воплощенный в жизнь принцип «город в городе». Все самое необходимое в шаговой доступности: от детских садов, школ и поликлиник, до банков, торговых центров, объектов сферы услуг, кафе и ресторанов. «Двор без машин» - дети в безопасности, родители спокойны!

Современные детские игровые и воркаут площадки!

Стильные велопарковки и широкая сеть удобных велодорожек, связывающая все кварталы Minsk World !

! Комфортные паркинги и близость сразу нескольких станций столичного метрополитена! «Ковальская слобода» уже работает, а «Аэродромная» примет первых пассажиров в 2023 году.

Помимо этого, продуманная хорошо развитая сеть маршрутов городского наземного транспорта и возможность без проблем добраться в любую точку белорусской столицы.

Каждый квартал в Minsk World – это отдельная арт-территория, неповторимая и узнаваемая, имеющая свою концепцию и атмосферу!

– это отдельная арт-территория, неповторимая и узнаваемая, имеющая свою концепцию и атмосферу! Каждый дом – уникален и самобытен, отражает современные тенденции градостроения. Он сам, без преувеличения, произведение архитектурного искусства!

Комфорт во всем, стиль в мелочах! Эксклюзивные лобби, выгодно подчеркивают оригинальность каждого дома.



Лобби каждого дома оригинально



Мягкое и невероятно гармоничное сочетание востока и запада в лобби дома «Стамбул» квартала Южная Европа



Спокойствие и умиротворенность лобби дома «Прага» квартала Центральная Европа

Владимир и Юлия счастливые обладатели апартаментов в доме «Монако» квартала Средиземноморский

Невероятной притягательной силой наполнен Minsk World! Здесь комфортно жить и сюда приятно возвращаться!Об этом не перестают говорить и новоселы, которым посчастливилось приобрести здесь жилье, и те, кто случайно попал в эту динамичную, стильную и по-современному ритмичную локацию!



Дома «Майами», «Нью-Йорк» и «Новый Орлеан» квартала Северная Америка



Яркий зимний солнечный день в Minsk World

Пускай Ваши самые яркие мгновения жизни пройдут именно здесь!



Стоимость квадратного метра жилья неуклонно растет, и это мировые тенденции. Но в Minsk World только ко ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ цены не просто заморозили, а ощутимо снизили. Акция эта краткосрочная и ВАЖНО успеть ВОВРЕМЯ приобрести жилую недвижимость в многофункциональном комплексе. Предложение действительно на определенные готовые дома. Выбор достаточно широк, как по перечню непосредственно домов, участвующих в акции, так и по метражу предложенных апартаментов.

Сердце Minsk World. МФЦ и ТРЦ «Avia Mall»

Лучшие друзья девушек – бриллианты, но лучший союзник для влюбленной пары – собственное жилье.



Как бриллианты сверкают на солнце фасады домов квартала Эмиратс

Те, кто всерьез задумывается о построении крепких отношений, стоит поторопиться и воспользоваться специальным праздничным предложением от ведущего девелопера белорусской столицы! И тогда не придется долго ждать пока «вырастет» Ваш дом.Купите сейчас выгодно в готовых домах и стройте крепкие отношения в собственных стенах! Не упустите шанс жить практически в центре мира, где в одни Ваши окна смотрит Азия, а из других открывается вид на Central Park?



Семья Содей счастливые обладатели собственного жилья в доме «Токио»



В квартале Happy Planet раскинется прекрасный парк с фонтанами, зонами для активных игр и спортивных состязаний, с широкой сетью велосипедных и пешеходных дорожек

Приобретение недвижимости в Minsk World это сублимация любви к себе, к своей второй половине, к своей семье. Это именно тот случай, когда поступки говорят лучше тысячи слов!

Стильный, лаконичный и без сомнения узнаваемый фасад дома «Марракеш»

В Minsk World действительно заботятся о каждом жителе: взрослом и малыше, автомобилисте и пешеходе, велосипедисте и любителе пеших прогулок, поклонниках ЗОЖ и «собачниках». Все наши клиенты особенные и для них ОСОБЕННАЯ акция!



«Дворы без машин». Вид на квартал Евразия



Территория около домов благоустроена. Квартал Северная Америка



Придомовая территория место для подвижных игр и отдыха.



В многофункциональном комплексе Minsk World нет одинаковых детских площадок



Сеть велодорожек свяжет между собой все кварталы Minsk World



Быть активным в многофункциональном комплексе Minsk World просто. Спортивные и детские площадки квартала Центральная Европа



Все для занятий физкультурой и спортом в шаговой доступности. Квартал Азия



Молодежь в Minsk World скучать не будет. Скейт площадка в квартале Азия



Minsk World красив и днем и ночью

Minsk World — Ваш надежный партнер для выгодных инвестиций в недвижимость. В Minsk World мечты о собственном жилье становятся реальностью.



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Все подробности по условиям покупки квартир по акции ко Дню влюбленных можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, П. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж) и

П. Мстиславца 11, ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, +375 (17) 388-17-19.

Для иногородних жителей в 57 населённых пунктах страны организована работа консультантов нашей компании.

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*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361