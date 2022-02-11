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Любовь живет в Minsk World! Признайтесь в своей любви оригинально подарите недвижимость!
Источник материала: Myfin
ВMinskWorldзнают как сделать День Влюбленных незабываемым!
Невероятной притягательной силой наполнен Minsk World! Здесь комфортно жить и сюда приятно возвращаться!Об этом не перестают говорить и новоселы, которым посчастливилось приобрести здесь жилье, и те, кто случайно попал в эту динамичную, стильную и по-современному ритмичную локацию!
Пускай Ваши самые яркие мгновения жизни пройдут именно здесь!
Стоимость квадратного метра жилья неуклонно растет, и это мировые тенденции. Но в Minsk World только ко ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ цены не просто заморозили, а ощутимо снизили. Акция эта краткосрочная и ВАЖНО успеть ВОВРЕМЯ приобрести жилую недвижимость в многофункциональном комплексе. Предложение действительно на определенные готовые дома. Выбор достаточно широк, как по перечню непосредственно домов, участвующих в акции, так и по метражу предложенных апартаментов.
Лучшие друзья девушек – бриллианты, но лучший союзник для влюбленной пары – собственное жилье.
Те, кто всерьез задумывается о построении крепких отношений, стоит поторопиться и воспользоваться специальным праздничным предложением от ведущего девелопера белорусской столицы! И тогда не придется долго ждать пока «вырастет» Ваш дом.Купите сейчас выгодно в готовых домах и стройте крепкие отношения в собственных стенах! Не упустите шанс жить практически в центре мира, где в одни Ваши окна смотрит Азия, а из других открывается вид на Central Park?
Приобретение недвижимости в Minsk World это сублимация любви к себе, к своей второй половине, к своей семье. Это именно тот случай, когда поступки говорят лучше тысячи слов!
В Minsk World действительно заботятся о каждом жителе: взрослом и малыше, автомобилисте и пешеходе, велосипедисте и любителе пеших прогулок, поклонниках ЗОЖ и «собачниках». Все наши клиенты особенные и для них ОСОБЕННАЯ акция!
Minsk World — Ваш надежный партнер для выгодных инвестиций в недвижимость. В Minsk World мечты о собственном жилье становятся реальностью.
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Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант, а выгодные кредитные предложения банков сделают покупку реальной. Ведь цена квадратного метра в некоторых популярных домах именно сейчас акционная!
Все подробности по условиям покупки квартир по акции ко Дню влюбленных можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, П. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж) и
П. Мстиславца 11, ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, +375 (17) 388-17-19.
Для иногородних жителей в 57 населённых пунктах страны организована работа консультантов нашей компании.
Хотите приобрести жилую либо коммерческую недвижимость в Минске? Сделайте это с любовью по акции «Ко Дню всех влюбленных»!
*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361
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День всех влюбленных День святого Валентина этот праздник, посвященный только им! И такой праздник по определению не может существовать без подарков! Подарок всем...
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