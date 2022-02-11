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В Петриковском районе сгорело 10 т сена

11.02.2022 10:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе сгорело 10 т сена, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Тревожное сообщение поступило по линии 101 сегодня в 01.18. Ночью произошел пожар на сеноскладе в агрогородке Бабуничи.

Огнем уничтожено 10 т сена на сеноскладе. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - поджог.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Тревожное сообщение поступило по линии 101 сегодня в 01.18. Ночью произошел пожар на сеноскладе в агрогородке Бабуничи. Огнем уничтожено 10 т сена на сеноскладе....
 
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