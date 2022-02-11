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В Минской области у пары изъяли 500 г альфа-PVP

11.02.2022 10:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице наркоконтроль Минской области задержал пару из Витебской области по подозрению в сбыте особо опасных психотропов. Установлено, что 30-летний мужчина и 24-летняя девушка работали на виртуальный магазин по продаже запрещенных веществ.

Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В мобильных телефонах дилеров обнаружены координаты и фотографии наркотайников, которые они создавали во многих районах страны. Оптовые партии забирали в пригородах, делали дозы для потребителей на съемных квартирах и распространяли их через закладки.

В съемной квартире у подозреваемых изъято полкилограмма альфа-PVP, а также предметы для фасовки наркотиков: весы, пакеты, изолента и др.

В отношении пары возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Установлено, что мужчина судим за аналогичное преступление.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении пары возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Установлено, что мужчина судим за аналогичное преступление.
 
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