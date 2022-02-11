При пожаре в Логойске погиб мужчина

Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойске при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"10 февраля в 19.14 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже шестиэтажного жилого дома в Логойске Минской области по ул. Минской, 9. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1985 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-