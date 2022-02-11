В Витебской области за сутки при пожарах погибли три человека

Источник материала: БелТА

11 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За минувшие сутки на пожарах в Лепельском и Дубровенском районах погибли три человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном УМЧС.

Первое сообщение о пожаре поступило в 23.24 в Лепельский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, а спустя два часа звонок поступил уже дубровенским спасателям.

В агрогородке Стаи Лепельского района пожарные, прибыв на место, обнаружили открытое горение дома. В 23.58 работники МЧС в доме на диване обнаружили труп женщины и на полу за шкафом - мужчины. Как выяснилось позже, это была хозяйка дома, пенсионерка, и ее сын, 1986 года рождения. В результате пожара в доме была уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, стены, пострадало имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.

Такая же версия возникновения пожара - и во втором случае: при пожаре в агрогородке Боброво Дубровенского района. Когда спасатели прибыли к месту вызова, дом был уже полностью охвачен огнем, обрушились кровля и потолочное перекрытие. В 3.18 на месте пожара под слоем обрушившихся строительных конструкций работники МЧС обнаружили труп хозяина. Со слов соседей, мужчина характеризовался отрицательно, вел асоциальный образ жизни, состоял на учете в отделе внутренних дел и учреждении здравоохранения как злоупотреблявший спиртными напитками.-0-