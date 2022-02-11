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Байден призвал граждан США немедленно покинуть территорию Украины
Источник материала: ОНТ
Немедленно покинуть украинскую территорию призвал американских граждан их президент.
Джо Байдена продолжает преследовать навязчивая идея о вторжении России в Украину. Американцам он рекомендует любыми способами добираться на родину. И заявил, что не будет направлять в Киев свои войска, так как это, по его словам, может стать поводом для развязывания мировой войны.
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Немедленно покинуть украинскую территорию призвал американских граждан их президент. Джо Байдена продолжает преследовать навязчивая идея о вторжении России в...
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