Байден призвал граждан США немедленно покинуть территорию Украины

Источник материала: ОНТ

Немедленно покинуть украинскую территорию призвал американских граждан их президент.

Джо Байдена продолжает преследовать навязчивая идея о вторжении России в Украину. Американцам он рекомендует любыми способами добираться на родину. И заявил, что не будет направлять в Киев свои войска, так как это, по его словам, может стать поводом для развязывания мировой войны.

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