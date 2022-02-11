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Александр Лукашенко проводит совещание по изменениям Уголовно-процессуального кодекса

11.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко проводит совещание по изменениям Уголовно-процессуального кодекса

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание по изменениям Уголовно-процессуального кодекса. Уже подготовлен законопроект, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Работа по данной теме началась еще два года назад. Сейчас пришло время обсудить проект закона. Он уже лежит на столе у Президента.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание по изменениям Уголовно-процессуального кодекса. Уже подготовлен законопроект, передает Telegram-канал...
 
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