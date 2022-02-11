|
Александр Лукашенко проводит совещание по изменениям Уголовно-процессуального кодекса
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание по изменениям Уголовно-процессуального кодекса. Уже подготовлен законопроект,
Работа по данной теме началась еще два года назад. Сейчас пришло время обсудить проект закона. Он уже лежит на столе у Президента.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание по изменениям Уголовно-процессуального кодекса. Уже подготовлен законопроект, передает Telegram-канал...
|
Архив (Разное)