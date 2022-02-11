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Скончалась звезда фильма «Стиляги» Евгения Брик
Источник материала: ОНТ
В 40-летнем возрасте умерла российская актриса театра и кино Евгения Брик. Об этом в в
По словам журналистки, актриса перед смертью болела и скрывала это от общественности.
Чем именно болела актриса и как долго, не сообщается.
Евгения Брик снялась в таких знаменитых фильмах, как «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Елки» и так далее.
А актрисы остались муж и дочь.
Фото:
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В 40-летнем возрасте умерла российская актриса театра и кино Евгения Брик. Об этом в в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева. По словам журналистки, актриса...
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