Скончалась звезда фильма «Стиляги» Евгения Брик

Источник материала: ОНТ

В 40-летнем возрасте умерла российская актриса театра и кино Евгения Брик. Об этом в в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева.

По словам журналистки, актриса перед смертью болела и скрывала это от общественности.

Чем именно болела актриса и как долго, не сообщается.

Евгения Брик снялась в таких знаменитых фильмах, как «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Елки» и так далее.

А актрисы остались муж и дочь.

Фото: facebook.com/catherina.gordeeva

Подписывайтесь на нас в Telegram