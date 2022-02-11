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Скончалась звезда фильма «Стиляги» Евгения Брик

11.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скончалась звезда фильма «Стиляги» Евгения Брик

В 40-летнем возрасте умерла российская актриса театра и кино Евгения Брик. Об этом в в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева.

По словам журналистки, актриса перед смертью болела и скрывала это от общественности.

Чем именно болела актриса и как долго, не сообщается.

Евгения Брик снялась в таких знаменитых фильмах, как «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Елки» и так далее. 

 А актрисы остались муж и дочь. 

Фото: facebook.com/catherina.gordeeva

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В 40-летнем возрасте умерла российская актриса театра и кино Евгения Брик. Об этом в в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева. По словам журналистки, актриса...
 
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