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В США инфляция достигла рекордного за 40 лет показателя

11.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США инфляция достигла рекордного за 40 лет показателя

Рекордная инфляция в Соединённых Штатах. В годовом выражении она по итогам января ускорилась до 7,5%, обновив максимум за 40 лет, сообщает Федеральное бюро статистики труда США.

Это превышает прогнозы. Подорожали еда и электричество. Рост цен также отрицательно сказывается на восстановлении американской экономики и сводит на нет рост доходов людей. Причиной специалисты называют резкий рост спроса на ключевые товары и отсутствие предложения, вызванное пандемией.

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Рекордная инфляция в Соединённых Штатах. В годовом выражении она по итогам января ускорилась до 7,5%, обновив максимум за 40 лет, сообщает Федеральное бюро статистики...
 
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