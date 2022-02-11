В США инфляция достигла рекордного за 40 лет показателя

Источник материала: ОНТ

Рекордная инфляция в Соединённых Штатах. В годовом выражении она по итогам января ускорилась до 7,5%, обновив максимум за 40 лет, сообщает Федеральное бюро статистики труда США.

Это превышает прогнозы. Подорожали еда и электричество. Рост цен также отрицательно сказывается на восстановлении американской экономики и сводит на нет рост доходов людей. Причиной специалисты называют резкий рост спроса на ключевые товары и отсутствие предложения, вызванное пандемией.

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