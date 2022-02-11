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В Жлобинском районе минивэн врезался в дерево: водитель погиб

11.02.2022 12:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе автомобиль врезался в придорожное дерево, водитель погиб на месте ДТП, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария случилась 10 февраля примерно в 20.00 на автодороге Бобовка - Городец. 43-летний водитель "Фольксвагена Шаран" неправильно выбрал скорость, не учел состояние дорожного покрытия, из-за чего не справился с управлением, после закругления дороги съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГАИ в очередной раз призвали автолюбителей быть максимально бдительными и осторожными за рулем. "В пути правильно подбирайте безопасный скоростной режим. Откажитесь от резких и необдуманных маневров, которые могут привести к заносу автомобиля. На закруглениях старайтесь максимально снизить скорость, чтобы безопасно войти в поворот", - рекомендовали в УГАИ.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Смертельная авария случилась 10 февраля примерно в 20.00 на автодороге Бобовка - Городец. 43-летний водитель "Фольксвагена Шаран" неправильно выбрал скорость, не учел...
 
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