Курсы валют на 12.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.558 0.0000 1 USD Евро 2.9234 0.0000 1 EUR Российский рубль 3.4234 0.0000 100 RUB Гривна 9.1798 0.0000 100 UAH Тенге 5.9836 0.0000 1000 KZT Юань 4.0234 0.0000 10 CNY

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