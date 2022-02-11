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Продают больше, чем покупают: как белорусы сдавали валюту в январе. Одной картинкой
Источник материала: Myfin
В январе физлица купили $832,5 млн в эквиваленте – это на 20% меньше, чем месяцем ранее, когда в предновогодний месяц эта сумма превышала $1 млрд. Продали валюты в январе – $862,9 млн. В итоге объем чистой продажи валюты составил $30,4 млн.
Субъектами хозяйствования – резидентами Беларуси за январь 2022-го куплено иностранной валюты на $2030,9 млн в эквиваленте. Продали они на $2081,1 млн. Чистая продажа составила $50,1 млн.
Нерезиденты Беларуси купили валюты на $18,3 млн, а продали $71,3 млн. В итоге чистая продажа составила $53 млн.
Таким образом и предприятия, и население выступают сейчас чистыми продавцами валюты, что помогает Нацбанку
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Седьмой месяц подряд белорусы продают больше валюты, чем покупают. В январе 2022-го эта тенденция сохранилась, хоть и объемы валютных операций после новогодних...
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