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Продают больше, чем покупают: как белорусы сдавали валюту в январе. Одной картинкой

11.02.2022 12:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Продают больше, чем покупают: как белорусы сдавали валюту в январе. Одной картинкой
Фото: Myfin.by

В январе физлица купили $832,5 млн в эквиваленте – это на 20% меньше, чем месяцем ранее, когда в предновогодний месяц эта сумма превышала $1 млрд. Продали валюты в январе – $862,9 млн. В итоге объем чистой продажи валюты составил $30,4 млн.


Инфографика Myfin.by

Субъектами хозяйствования – резидентами Беларуси за январь 2022-го куплено иностранной валюты на $2030,9 млн в эквиваленте. Продали они на $2081,1 млн. Чистая продажа составила $50,1 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $18,3 млн, а продали $71,3 млн. В итоге чистая продажа составила $53 млн.

Таким образом и предприятия, и население выступают сейчас чистыми продавцами валюты, что помогает Нацбанку пополнять золото-валютные резервы страны и удерживать под контролем курс белорусского рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Седьмой месяц подряд белорусы продают больше валюты, чем покупают. В январе 2022-го эта тенденция сохранилась, хоть и объемы валютных операций после новогодних...
 
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