Продают больше, чем покупают: как белорусы сдавали валюту в январе. Одной картинкой

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

В январе физлица купили $832,5 млн в эквиваленте – это на 20% меньше, чем месяцем ранее, когда в предновогодний месяц эта сумма превышала $1 млрд. Продали валюты в январе – $862,9 млн. В итоге объем чистой продажи валюты составил $30,4 млн.



Инфографика Myfin.by

Субъектами хозяйствования – резидентами Беларуси за январь 2022-го куплено иностранной валюты на $2030,9 млн в эквиваленте. Продали они на $2081,1 млн. Чистая продажа составила $50,1 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $18,3 млн, а продали $71,3 млн. В итоге чистая продажа составила $53 млн.



Таким образом и предприятия, и население выступают сейчас чистыми продавцами валюты, что помогает Нацбанку пополнять золото-валютные резервы страны и удерживать под контролем курс белорусского рубля.