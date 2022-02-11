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Мининформ ограничил доступ к еще одному интернет-ресурсу

11.02.2022 12:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мининформ ограничил доступ к еще одному интернет-ресурсу, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В связи с поступающими запросами от СМИ Министерство информации сообщает, что 9 февраля 2022 года принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tjournal.ru в связи с размещением на нем информации, признанной решением суда экстремистскими материалами. Распространение указанной информации запрещено в соответствии со ст.38 закона "О средствах массовой информации", - рассказали в ведомстве.

Возобновление доступа к интернет-ресурсу возможно по заявлению его владельца после устранения нарушений законодательства о СМИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Возобновление доступа к интернет-ресурсу возможно по заявлению его владельца после устранения нарушений законодательства о СМИ.
 
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