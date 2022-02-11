Минчанин выращивал в квартире коноплю

Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Заводского РУВД столицы задержали ранее судимого 27-летнего минчанина, который в квартире организовал помещение для выращивания конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Со слов задержанного, он приобрел в интернет-магазине необходимые для выращивания приспособления: удобрения, почву, световые лампы, гроубокс.

В ходе осмотра квартиры обнаружены и изъяты три растения, горшки с грунтом, лампа, вентилятор, электронный таймер и иные элементы гроубокса, а также готовая к употреблению марихуана. Задержанный пояснил, что выращивал и изготавливал наркотик для собственного употребления.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-