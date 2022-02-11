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На севере Аргентины из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайного положения
Источник материала: ОНТ
Чрезвычайное положение на севере Аргентины. Там бушует крупный лесной пожар.
Справиться с ним не могут уже несколько недель. За этой время погибло много животных. Огонь уничтожил растительность на 300 тыс. га. Жители, напуганные тем, что пламя распространяется в направлении их домов, переезжают в другие города.
Пожар тушат и самолеты, однако пламя продолжает распространяться. Ситуацию усугубляет сильный вечер и высокие температуры.
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Чрезвычайное положение на севере Аргентины. Там бушует крупный лесной пожар. Справиться с ним не могут уже несколько недель. За этой время погибло много животных....
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