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На севере Аргентины из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайного положения

11.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На севере Аргентины из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайного положения

Чрезвычайное положение на севере Аргентины. Там бушует крупный лесной пожар.

Справиться с ним не могут уже несколько недель. За этой время погибло много животных. Огонь уничтожил растительность на 300 тыс. га. Жители, напуганные тем, что пламя распространяется в направлении их домов, переезжают в другие города.

Пожар тушат и самолеты, однако пламя продолжает распространяться. Ситуацию усугубляет сильный вечер и высокие температуры.

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Чрезвычайное положение на севере Аргентины. Там бушует крупный лесной пожар. Справиться с ним не могут уже несколько недель. За этой время погибло много животных....
 
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