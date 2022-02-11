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Диетолог назвал полезный для легких продукт. Вы точно удивитесь!

11.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог назвал полезный для легких продукт. Вы точно удивитесь!

Томаты – один из самых полезных для легких продукт, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог пришел к такому выводу после ознакомления с результатами исследования, проведенного в Китае. В эксперименте участие приняли курильщики, страдающие от поражения легких. Оказалось, что помидоры помогают дыхательной системе восстанавливаться. Также этот продукт может препятствовать поражению легких в ходе старения человека.

Фото: pexels


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Томаты – один из самых полезных для легких продукт, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Диетолог пришел к такому выводу после ознакомления с результатами...
 
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