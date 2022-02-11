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Министр ЖКХ рассказал, как изменится стоимость коммунальных услуг в 2023 году

11.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министр ЖКХ рассказал, как изменится стоимость коммунальных услуг в 2023 году

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель рассказал, как изменятся цены на жилищно-коммунальные услуги в следующем году, передает БЕЛТА.

По словам министра, тарифы на услуги не будут подниматься выше пяти долларов.

Глава ведомства заверил, что резкого повышения уровня тарифов не будет.

Фото: БЕЛТА

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Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель рассказал, как изменятся цены на жилищно-коммунальные услуги в следующем году, передает БЕЛТА. По словам...
 
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