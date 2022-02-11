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Министр ЖКХ рассказал, как изменится стоимость коммунальных услуг в 2023 году
Источник материала: ОНТ
Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель рассказал, как изменятся цены на жилищно-коммунальные услуги в следующем году,
По словам министра, тарифы на услуги не будут подниматься выше пяти долларов.
Глава ведомства заверил, что резкого повышения уровня тарифов не будет.
Фото: БЕЛТА
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Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель рассказал, как изменятся цены на жилищно-коммунальные услуги в следующем году, передает БЕЛТА. По словам...
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