8 человек погибли в аварии с туристическим автобусом в Мексике

Источник материала: ОНТ

Смертельная авария с туристическим автобусом в Мексике. Жертвами стали 8 человек – граждане Франции и Германии.

Ещё около 30 ранены. Автобус столкнулся с грузовиком, и перевернулся. Пассажиры оказались заблокированы между сиденьями. Им понадобилась помощь спасателей. Авария произошла недалеко от курортного города Канкун. Причины не известны. Началось расследование.

Подписывайтесь на нас в Telegram