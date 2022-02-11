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8 человек погибли в аварии с туристическим автобусом в Мексике

11.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

8 человек погибли в аварии с туристическим автобусом в Мексике

Смертельная авария с туристическим автобусом в Мексике. Жертвами стали 8 человек – граждане Франции и Германии.

Ещё около 30 ранены. Автобус столкнулся с грузовиком, и перевернулся. Пассажиры оказались заблокированы между сиденьями. Им понадобилась помощь спасателей. Авария произошла недалеко от курортного города Канкун. Причины не известны. Началось расследование.

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Смертельная авария с туристическим автобусом в Мексике. Жертвами стали 8 человек – граждане Франции и Германии. Ещё около 30 ранены. Автобус столкнулся с...
 
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