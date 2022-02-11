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В Канаде суд потребовал заморозить более 8 млн долларов пожертвований для протестующих дальнобойщиков

11.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Канаде суд потребовал заморозить более 8 млн долларов пожертвований для протестующих дальнобойщиков

Канадский суд замораживает собранные средства для поддержки протестующих дальнобойщиков. Это более 8 миллионов долларов.  

Антиковидные протесты в Оттаве и других канадских городах продолжаются с конца января. Требование – отменить все ограничения, связанные с пандемией. Кроме городских магистралей, заблокированы выезды в США – грузы не могут попасть ни в одну, ни в другую стороны.

В этой ситуации Вашингтон призвал Оттаву применить федеральные полномочия для прекращения перекрытий дорог. Что это за полномочия – не сообщается.

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Канадский суд замораживает собранные средства для поддержки протестующих дальнобойщиков. Это более 8 миллионов долларов.   Антиковидные протесты в Оттаве и...
 
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