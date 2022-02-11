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Девушка зашла в спальню и увидела в своем шкафу двух котов. Никогда не угадаете, что они там делали!
Источник материала: ОНТ
Иногда от питомцев дома мы можем ожидать различных проказ и беспорядков, но временами они могут удивить своих хозяев. Девушка сняла видео в TikTok об этом.
Хозяйка зашла в свою спальню, чтобы собрать вещи, но вдруг в гардеробной заметила коробка с надписью «не беспокоить». Когда она открыла ее, то увидела обнявшихся котов, которые на мини-кровати смотрели фильм и ели попкорн.
Конечно же, видео оказалось постановочным, но очень забавным. Ему поставили больше 7 млн лайков!
Подписчиков очень позабавило это видео и они оставили тысячи комментариев: «Я одна заметила, что они на планшете смотрят каких-то кур?», «Вас не смущает, что коты действительно сидели как люди обнявшись? Если это дрессировка, то браво», «Весь кошачий кайф обломали».
Фото:
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Девушка зашла в спальню и увидела в своем шкафу двух котов. Никогда не угадаете, что они там делали!
Иногда от питомцев дома мы можем ожидать различных проказ и беспорядков, но временами они могут удивить своих хозяев. Девушка сняла видео в TikTok об этом. Хозяйка...
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