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Девушка зашла в спальню и увидела в своем шкафу двух котов. Никогда не угадаете, что они там делали!

11.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка зашла в спальню и увидела в своем шкафу двух котов. Никогда не угадаете, что они там делали!

Иногда от питомцев дома мы можем ожидать различных проказ и беспорядков, но временами они могут удивить своих хозяев. Девушка сняла видео в TikTok об этом.

Хозяйка зашла в свою спальню, чтобы собрать вещи, но вдруг в гардеробной заметила коробка с надписью «не беспокоить». Когда она открыла ее, то увидела обнявшихся котов, которые на мини-кровати смотрели фильм и ели попкорн.

Конечно же, видео оказалось постановочным, но очень забавным. Ему поставили больше 7 млн лайков! 

Подписчиков очень позабавило это видео и они оставили тысячи комментариев: «Я одна заметила, что они на планшете смотрят каких-то кур?», «Вас не смущает, что коты действительно сидели как люди обнявшись? Если это дрессировка, то браво», «Весь кошачий кайф обломали».

Фото: depositphotos.com

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Иногда от питомцев дома мы можем ожидать различных проказ и беспорядков, но временами они могут удивить своих хозяев. Девушка сняла видео в TikTok об этом. Хозяйка...
 
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