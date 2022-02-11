Пирамида Маслоу: что это такое и какие потребности человека стоят на первом месте? Детальный разбор

Источник материала: ОНТ

Мы привыкли говорить о пирамидах, как о формах в архитектуре. Но есть одна очень занятная – из другой сферы. Психолог Абрахам Маслоу придумал пирамиду потребностей. И, кстати, безопасность в ней – коренная необходимость человека. А сохранение жизни и здоровья учёные называют первым и главным жизненным интересом личности.

Что заставляет нас каждый день вставать с постели и идти вперед к своим целям? У одних уже чётко выстроен план на жизнь, а другие ещё не нашли тот самый ответ. Оказывается, этим вопросом заинтересовался американский психолог Абрахам Маслоу ещё в 1943 году. Он объединил наши желания и нужды в общий рисунок – пирамиду потребностей человека. Она состоит из 7 уровней. Потребности распределяются от низших к высшим: первый уровень – физиологические потребности, далее безопасность, принадлежность и любовь, уважение, следующий уровень познавательные потребности и затем эстетические. А завершает пирамиду самоактуализация.

Марта Деденок, психолог: «Первая потребность – это физиологическая, иначе говоря, органическая. Я ощущаю голод, жажду, хочу спать. Я хочу – и я это делаю. Закрываю эти физиологические потребности. Эта потребность образовывается у человека с самого рождения. Ребёнок рождается, он хочет спать, есть, испытывает жажду, голод, в более подрастающем возрасте у человека наступает еще половое влечение».

Наиболее важная потребность занимает вторую ступень пирамиды – это безопасность. Если человек не чувствует себя защищённым, его реальность будет преломляться через призму страхов.

Марта Деденок, психолог: «Вы можете написать себе список того, какие потребности в безопасности вы ощущаете. Это может быть связано с личной жизнью, со сферой карьеры, с другими сферами, друзья или развлечения. Составить приблизительный план того, как бы вы эту потребность в безопасности для себя могли реализовать. То есть создать внешние условия для того, чтобы вы меньше ощущали тревогу и страх, а больше ощущали безопасность».

Когда человек защитился от возможных угроз и нестабильности, он начинает думать о любви и принадлежности. Мы подсознательно стремимся найти ту самую «родственную душу», а после этого стараемся получить признание и уважение. Кстати, удовлетворение потребностей этого уровня дарит ощущение собственной значимости и радости. Затем Абрахам Маслоу включил в пирамиду познавательную потребность, так как человека зачастую влечёт к таинственному и неопознанному.

Эстетическая потребность тесно связана с когнитивными возможностями человека. Она проявляется в стремлении к порядку, структурированности и системности. Когда все уровни пирамиды позади, у человека появляется возможность подобраться к завершающему седьмому – это самоактуализация.

Пирамиду потребностей создали более 50 лет назад, однако своей актуальности она не потеряла. Впрочем, используя достижения нейропсихологии, высшие ступени иерархии можно рассматривать и по-другому. Теперь к ним относят привлечение партнера и воспитание детей.

Фото: pexels

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