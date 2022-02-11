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Пирамида Маслоу: что это такое и какие потребности человека стоят на первом месте? Детальный разбор
Источник материала: ОНТ
Мы привыкли говорить о пирамидах, как о формах в архитектуре. Но есть одна очень занятная – из другой сферы. Психолог Абрахам Маслоу придумал пирамиду потребностей. И, кстати, безопасность в ней – коренная необходимость человека. А сохранение жизни и здоровья учёные называют первым и главным жизненным интересом личности.
Что заставляет нас каждый день вставать с постели и идти вперед к своим целям? У одних уже чётко выстроен план на жизнь, а другие ещё не нашли тот самый ответ. Оказывается, этим вопросом заинтересовался американский психолог Абрахам Маслоу ещё в 1943 году. Он объединил наши желания и нужды в общий рисунок – пирамиду потребностей человека. Она состоит из 7 уровней. Потребности распределяются от низших к высшим: первый уровень – физиологические потребности, далее безопасность, принадлежность и любовь, уважение, следующий уровень познавательные потребности и затем эстетические. А завершает пирамиду самоактуализация.
Наиболее важная потребность занимает вторую ступень пирамиды – это безопасность. Если человек не чувствует себя защищённым, его реальность будет преломляться через призму страхов.
Когда человек защитился от возможных угроз и нестабильности, он начинает думать о любви и принадлежности. Мы подсознательно стремимся найти ту самую «родственную душу», а после этого стараемся получить признание и уважение. Кстати, удовлетворение потребностей этого уровня дарит ощущение собственной значимости и радости. Затем Абрахам Маслоу включил в пирамиду познавательную потребность, так как человека зачастую влечёт к таинственному и неопознанному.
Эстетическая потребность тесно связана с когнитивными возможностями человека. Она проявляется в стремлении к порядку, структурированности и системности. Когда все уровни пирамиды позади, у человека появляется возможность подобраться к завершающему седьмому – это самоактуализация.
Пирамиду потребностей создали более 50 лет назад, однако своей актуальности она не потеряла. Впрочем, используя достижения нейропсихологии, высшие ступени иерархии можно рассматривать и по-другому. Теперь к ним относят привлечение партнера и воспитание детей.
Фото: pexels
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Мы привыкли говорить о пирамидах, как о формах в архитектуре. Но есть одна очень занятная – из другой сферы. Психолог Абрахам Маслоу придумал пирамиду...
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