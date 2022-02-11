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Задымление в Минском метро: в МЧС рассказали о причинах инцидента
Источник материала: ОНТ
Сегодня утром работа столичного метро была временно приостановлена. Причиной стало задымление в тоннеле. На место происшествия были вызваны спасатели.
Подъезжая к станции «Октябрьская» по Московской линии, пассажиры почувствовали запах едкого дыма. Это вызвало некоторое волнение, впрочем, никакой паники не было. Машинист по громкой связи сообщил, что поезд дальше не идёт и всем необходимо покинуть вагон. На станции эскалатор работал в одном направлении – наверх.
На место происшествия были вызваны спасатели, которые прибыли оперативно. Они действовали четко и слаженно – обследовали каждый метр станции, а также тоннели. При этом «Октябрьская» ради безопасности была закрыта для пассажиров.
Пока работали спасатели, многим минчанам сегодня утром пришлось добираться на работу наземным транспортом.
На локализацию и устранение неполадок ушло не более часа. На данный момент минское метро работает в штатном режиме.
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Сегодня утром работа столичного метро была временно приостановлена. Причиной стало задымление в тоннеле. На место происшествия были вызваны спасатели. Подъезжая...
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