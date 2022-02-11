Задымление в Минском метро: в МЧС рассказали о причинах инцидента

Источник материала: ОНТ

Сегодня утром работа столичного метро была временно приостановлена. Причиной стало задымление в тоннеле. На место происшествия были вызваны спасатели.

Подъезжая к станции «Октябрьская» по Московской линии, пассажиры почувствовали запах едкого дыма. Это вызвало некоторое волнение, впрочем, никакой паники не было. Машинист по громкой связи сообщил, что поезд дальше не идёт и всем необходимо покинуть вагон. На станции эскалатор работал в одном направлении – наверх.

На место происшествия были вызваны спасатели, которые прибыли оперативно. Они действовали четко и слаженно – обследовали каждый метр станции, а также тоннели. При этом «Октябрьская» ради безопасности была закрыта для пассажиров.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси: «Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о задымлении в метро в районе станции «Октябрьская». На место выехали спасатели. Открытого горения не наблюдалось. Работники МЧС обследовали помещения и тоннели. По оперативной информации, примерно на расстоянии 120 метров от станции происходило тление в районе вентиляционной сбойки. Пострадавших нет. Тление ликвидировано подразделениями МЧС».

Пока работали спасатели, многим минчанам сегодня утром пришлось добираться на работу наземным транспортом.

На локализацию и устранение неполадок ушло не более часа. На данный момент минское метро работает в штатном режиме.

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