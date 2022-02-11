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Врач-кардиолог назвал главные ошибки людей при повышенном давлении
Источник материала: ОНТ
Врач-кардиолог Алексей Кучеров перечислил основные противопоказания людей при высоком артериальном давлении,
При высоком давлении противопоказаны большие физические нагрузки, курение, употребления алкоголя и кофе.
При этом пешие прогулки, теннис, плавание, ходьба на лыжах вреда здоровью не нанесут, а наоборот укрепят сердечно-сосудистую систему.
Также врач отметил, что заниматься самолечением повышенного давление не стоит, всегда нужно обращаться к врачу.
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Врач-кардиолог Алексей Кучеров перечислил основные противопоказания людей при высоком артериальном давлении, пишет агентство «Прайм». При высоком давлении...
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