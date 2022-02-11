﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Врач-кардиолог назвал главные ошибки людей при повышенном давлении

11.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Врач-кардиолог назвал главные ошибки людей при повышенном давлении

Врач-кардиолог Алексей Кучеров перечислил основные противопоказания людей при высоком артериальном давлении, пишет агентство «Прайм».

При высоком давлении противопоказаны большие физические нагрузки, курение, употребления алкоголя и кофе.

При этом пешие прогулки, теннис, плавание, ходьба на лыжах вреда здоровью не нанесут, а наоборот укрепят сердечно-сосудистую систему.

Также врач отметил, что заниматься самолечением повышенного давление не стоит, всегда нужно обращаться к врачу.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-кардиолог Алексей Кучеров перечислил основные противопоказания людей при высоком артериальном давлении, пишет агентство «Прайм». При высоком давлении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возбуждены дела по фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by