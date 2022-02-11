Врач-кардиолог назвал главные ошибки людей при повышенном давлении

Источник материала: ОНТ

Врач-кардиолог Алексей Кучеров перечислил основные противопоказания людей при высоком артериальном давлении, пишет агентство «Прайм».

При высоком давлении противопоказаны большие физические нагрузки, курение, употребления алкоголя и кофе.

При этом пешие прогулки, теннис, плавание, ходьба на лыжах вреда здоровью не нанесут, а наоборот укрепят сердечно-сосудистую систему.

Также врач отметил, что заниматься самолечением повышенного давление не стоит, всегда нужно обращаться к врачу.

Фото: depositphotos.com

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