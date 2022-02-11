Что будет с биткоином к концу февраля и в марте? Мнение

Источник материала: Myfin



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Средневзвешенный курс самой популярной криптовалюты к вечеру 10 февраля составил $44900,8. Максимальный курс достигал $45203,3. Утром 11 февраля средневзвешенный курс биткоина снизился и составил $43390.



Курс биткоина и эфира к вечеру 10 февраля. Скриншот с сайта Myfin.byе

На вопрос Myfin.by, достигла ли первая криптовалюта дна на ближайший период и продолжит рост или снова будет падать, криптовалютный эксперт Трофим Ерёменко отметил:

– Если будет сглаживаться напряженная ситуация на границе Украины и России, то будет постепенный рост биткоина, и его курс может дойти до конца месяца до 50 тыс. долларов. Если во взаимоотношениях двух стран хотя бы незначительно начнет усиливаться эскалация, то на этом фоне, скорее всего, может быть сильное падение биткоина. На подобные конфликтные ситуации вообще валюты реагируют отрицательно.

То есть, в ближайшее время основным триггером для курсов криптовалют останутся новости о том, что происходит на украинско-российской границе. Можно будет ожидать роста биткоина, если все будет спокойно и не будет усиления политической напряженности.

Какого курса биткоина можно ожидать в первом квартале этого года?

По мнению эксперта, если за февраль он составит около 50 тыс. долларов, то до середины марта может быть и больше – 55-60 тыс. долларов.

На вопрос, как повлияет на курс биткоина ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, которое ожидается в марте, криптовалютный эксперт ответил, что конкретно об этом можно будет судить уже по факту. Но это ужесточение вряд ли очень сильно скажется на биткоине в отрицательном плане.

Сейчас курс первой криптовалюты растет и составляет около 44 тыс. долларов за биткоин, а на днях превышал и отметку в 45 тыс. долларов, отметил Трофим Еременко.Так что он отыграл свое падение, когда опускался до 35 тыс. долларов и даже ниже – до 33 тыс.долларов. И сейчас биткоин будет расти на благоприятных новостях об ожидании переговорных процессов между российской и украинской сторонами. И остальные криптовалюты тоже поднимутся, так как рынок в целом растет.

Скриншот с сайта Myfin.by

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