Источник материала: Myfin

Курсы валют на 11 февраля: курс доллара – 2.5602, курс евро – 2.912, российский рубль – 3.4129" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1644575222332860.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0022 рубля до 2.5602, что составило 0.09%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0172 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0114 (0.39%), на 11 февраля 2022 курс составил 2.912. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0123 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0105 рублей (0.31%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0314 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 36 769 100 13 045 800 20 758 900

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.515 – 2.554 рублей, курс продажи доллара 2.559 – 2.6. Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.91 рублей, купить – 2.915 – 2.969.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =75.4 (стоимость 1 доллара равна 75.4 российских рублей),

=75.4 (стоимость 1 доллара равна 75.4 российских рублей), EUR/USD =1.14 (1 евро стоит 1.14 доллар),

=1.14 (1 евро стоит 1.14 доллар), EUR/RUB =85.85 (85.85 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.