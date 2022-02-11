Курсы валют на 11 февраля: курс доллара 2.5602, курс евро 2.912, российский рубль 3.4129

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0022 рубля до 2.5602,
что составило 0.09%.
Всего за месяц доллар ослаб на 0.0172 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0114 (0.39%), на 11 февраля 2022 курс составил 2.912. По итогам месяца
евро уменьшился на 0.0123 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.0105 рублей (0.31%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0314 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
36 769 100
13 045 800
20 758 900
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.515 – 2.554 рублей, курс продажи доллара 2.559 – 2.6.
Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.91 рублей, купить – 2.915 – 2.969.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=75.4 (стоимость 1 доллара равна 75.4 российских рублей),