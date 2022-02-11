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На стройплощадке по ул.Кижеватова в Минске человека засыпало грунтом

11.02.2022 14:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС работают на территории строительной площадки метрополитена по ул.Кижеватова. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС Беларуси.

"По сообщению, человека засыпало грунтом", - сказали в МЧС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Работники МЧС работают на территории строительной площадки метрополитена по ул.Кижеватова. "По сообщению, человека засыпало грунтом", - сказали в МЧС.
 
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