|
На стройплощадке по ул.Кижеватова в Минске человека засыпало грунтом
Источник материала: БелТА
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС работают на территории строительной площадки метрополитена по ул.Кижеватова. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС Беларуси.
"По сообщению, человека засыпало грунтом", - сказали в МЧС.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники МЧС работают на территории строительной площадки метрополитена по ул.Кижеватова. "По сообщению, человека засыпало грунтом", - сказали в МЧС.
|
Архив (Разное)