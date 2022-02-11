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В Италии отключили подсветку на достопримечательностях в знак протеста против роста цен на электроэнергию
Источник материала: ОНТ
Привлечь внимание к энергетическому кризису попытались в Италии, где отключили подсветку достопримечательностей.
Без иллюминации остались дворцы и памятники архитектуры. Протестный блэкаут затронул многие города. Подсветку отключили в знак протеста против повышения цен на электричество. Только за первые месяцы года цены в Италии подскочили практически на 50%.
Прочувствует это не только жители, но и многочисленные туристы, которые едут в Италию полюбоваться уникальными памятниками древности.
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В Италии отключили подсветку на достопримечательностях в знак протеста против роста цен на электроэнергию
Привлечь внимание к энергетическому кризису попытались в Италии, где отключили подсветку достопримечательностей. Без иллюминации остались дворцы и памятники...
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