Ночью в Бресте погиб 29-летний водитель такси

Источник материала: ОНТ

Бресте погиб 29-летний водитель такси" class="one-news__figure-img">

Ночью в Бресте произошла серьезная авария. 29-летний таксист лоб в лоб врезался в автобус МАЗ, передает МВД Беларуси.

ДТП произошло в половину первого ночи.

Молодой водитель погиб на месте от полученных травм. Больше никто не пострадал. Пассажиров в обоих транспортных средствах не было.





Фото: МВД Беларуси

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