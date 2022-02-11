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Ночью в Бресте погиб 29-летний водитель такси

11.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Ночью в Бресте произошла серьезная авария. 29-летний таксист лоб в лоб врезался в автобус МАЗ, передает МВД Беларуси.

ДТП произошло в половину первого ночи.

Молодой водитель погиб на месте от полученных травм. Больше никто не пострадал. Пассажиров в обоих транспортных средствах не было.


Фото: МВД Беларуси

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Теги: Брест
 
 
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Ночью в Бресте произошла серьезная авария. 29-летний таксист лоб в лоб врезался в автобус МАЗ, передает МВД Беларуси. ДТП произошло в половину первого ночи. Молодой...
 
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