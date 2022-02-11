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Ночью в Бресте погиб 29-летний водитель такси
Источник материала: ОНТБресте погиб 29-летний водитель такси" class="one-news__figure-img">
Ночью в Бресте произошла серьезная авария. 29-летний таксист лоб в лоб врезался в автобус МАЗ,
ДТП произошло в половину первого ночи.
Молодой водитель погиб на месте от полученных травм. Больше никто не пострадал. Пассажиров в обоих транспортных средствах не было.
Фото: МВД Беларуси
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Ночью в Бресте произошла серьезная авария. 29-летний таксист лоб в лоб врезался в автобус МАЗ, передает МВД Беларуси. ДТП произошло в половину первого ночи. Молодой...
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