Белорусские биатлонистки не сумели пробиться на призовые места олимпийского спринта

Источник материала: ОНТ

Завершилась женская спринтерская гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Белоруски сегодня остаются без наград.

Анна Сола допустила четыре промаха, что отбросило ее за пределы первой десятки. Динара Алимбекова претендовала на награду, но последним промахом перечеркнула свои шансы. Промежуточным лидером является норвежка Марта Ройселанд. Она была точна на огневых рубежах и показала высокую скорость на дистанции.

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