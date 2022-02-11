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Белорусские биатлонистки не сумели пробиться на призовые места олимпийского спринта

11.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские биатлонистки не сумели пробиться на призовые места олимпийского спринта

Завершилась женская спринтерская гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Белоруски сегодня остаются без наград.

Анна Сола допустила четыре промаха, что отбросило ее за пределы первой десятки. Динара Алимбекова претендовала на награду, но последним промахом перечеркнула свои шансы. Промежуточным лидером является норвежка Марта Ройселанд. Она была точна на огневых рубежах и показала высокую скорость на дистанции.

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Завершилась женская спринтерская гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Белоруски сегодня остаются без наград. Анна Сола допустила четыре промаха, что отбросило...
 
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