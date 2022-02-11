В Боливии конфликт между сторонниками и противниками бывшей исполняющей обязанности президента закончился столкновениями с полицией

Источник материала: ОНТ

В столице Боливии полиции пришлось сдерживать толпу, которая собралась у здания суда.

При чем это были две противоборствующие группы. Те, кто поддерживает подсудимую, и напротив – требуют для неё возмездия. Судят бывшую исполняющую обязанности президента- Жанин Аньес. Она проходит по делу о госперевороте. Под стражей с марта прошлого года.

По последней информации, со вчерашнего дня Аньес объявила в тюрьме голодовку. Начало слушаний решено отложить – предположительно до середины марта.

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