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В Боливии конфликт между сторонниками и противниками бывшей исполняющей обязанности президента закончился столкновениями с полицией
Источник материала: ОНТ
В столице Боливии полиции пришлось сдерживать толпу, которая собралась у здания суда.
При чем это были две противоборствующие группы. Те, кто поддерживает подсудимую, и напротив – требуют для неё возмездия. Судят бывшую исполняющую обязанности президента- Жанин Аньес. Она проходит по делу о госперевороте. Под стражей с марта прошлого года.
По последней информации, со вчерашнего дня Аньес объявила в тюрьме голодовку. Начало слушаний решено отложить – предположительно до середины марта.
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В Боливии конфликт между сторонниками и противниками бывшей исполняющей обязанности президента закончился столкновениями с полицией
В столице Боливии полиции пришлось сдерживать толпу, которая собралась у здания суда. При чем это были две противоборствующие группы. Те, кто поддерживает...
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