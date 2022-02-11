Будьте осторожны! Гололедица ожидается в Беларуси 12 февраля

Источник материала: ОНТ

Синоптики прогнозируют в Беларуси 12 февраля снег и гололедицу.

Ночью будет облачно с прояснениями, днем – переменная облачность. Ожидаются осадки – снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер – западный, северо-западный 4-9 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с.

Ночью температура воздуха ночью составит от 0°С до -6°С. Днем – от -2°С до +4°С.

Фото: pexels

Подписывайтесь на нас в Telegram