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На Сицилии произошло мощное извержение вулкана Этна
Источник материала: ОНТ
На Сицилии мощной извержение Этны попало на видео.
Ночью небо окрасилось в красно-оранжевый цвет. Столб лавы превысил полкилометра. Люди это наблюдали из окон своих домов.
По данным итальянского института геофизики и вулканологии, природная активность опасности не представляет. Полеты над зоной извержения продолжаются. Аэропорты работают без сбоев.
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На Сицилии мощной извержение Этны попало на видео. Ночью небо окрасилось в красно-оранжевый цвет. Столб лавы превысил полкилометра. Люди это наблюдали из окон...
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