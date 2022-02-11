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На Сицилии произошло мощное извержение вулкана Этна

11.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Сицилии мощной извержение Этны попало на видео.

Ночью небо окрасилось в красно-оранжевый цвет. Столб лавы превысил полкилометра. Люди это наблюдали из окон своих домов.

По данным итальянского института геофизики и вулканологии, природная активность опасности не представляет. Полеты над зоной извержения продолжаются. Аэропорты работают без сбоев.

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На Сицилии мощной извержение Этны попало на видео. Ночью небо окрасилось в красно-оранжевый цвет. Столб лавы превысил полкилометра. Люди это наблюдали из окон...
 
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