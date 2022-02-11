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Кеды с юбкой и сочетание принтов: какие модные правила можно и нужно нарушать?

11.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кеды с юбкой и сочетание принтов: какие модные правила можно и нужно нарушать?

Везде есть свои правила, и мода тоже диктует некоторые постулаты. Но многим из них всё-таки следовать не стоит. Почему? Давайте разбираться!

Когда-то это сочетание цветов получило довольно плохую репутацию. Некоторые считают такой микс чересчур вульгарным, другие –безвкусным. На самом деле эти цвета вместе выглядят свежо и оригинально, и являются главным трендом этого года.


Разные принты как тренд выглядят невероятно здорово: просто примите этот факт, и вы будете самой стильной. Несколько рисунков, смешанных в одном образе, добавят красок не только вашей одежде, но и настроению.


Если вы до сих пор считаете, что кроссовки для спортзала, вы точно не следите за всем тем, что творится в моде последние лет пять минимум. Это правило уже давно пора нарушить и носить белые базовые кеды или кроссовки под любой образ.

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Везде есть свои правила, и мода тоже диктует некоторые постулаты. Но многим из них всё-таки следовать не стоит. Почему? Давайте разбираться! Когда-то это сочетание...
 
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