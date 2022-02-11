Кеды с юбкой и сочетание принтов: какие модные правила можно и нужно нарушать?

Источник материала: ОНТ

Везде есть свои правила, и мода тоже диктует некоторые постулаты. Но многим из них всё-таки следовать не стоит. Почему? Давайте разбираться!

Когда-то это сочетание цветов получило довольно плохую репутацию. Некоторые считают такой микс чересчур вульгарным, другие –безвкусным. На самом деле эти цвета вместе выглядят свежо и оригинально, и являются главным трендом этого года.





Разные принты как тренд выглядят невероятно здорово: просто примите этот факт, и вы будете самой стильной. Несколько рисунков, смешанных в одном образе, добавят красок не только вашей одежде, но и настроению.





Если вы до сих пор считаете, что кроссовки для спортзала, вы точно не следите за всем тем, что творится в моде последние лет пять минимум. Это правило уже давно пора нарушить и носить белые базовые кеды или кроссовки под любой образ.

Подписывайтесь на нас в Telegram