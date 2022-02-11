Мининформ ограничил доступ к TJournal из-за экстремистских материалов

Источник материала: ОНТ

По решению Министерства информации с 9 февраля белорусам ограничен доступ к интернет-ресурсу tjournal.ru, говорится на сайте ведомства.

Такое решение обусловлено размещенными в издании экстремистскими материалами.

Возобновление доступа к интернет-ресурсу возможно только по заявлению его владельца после устранения нарушений законодательства о СМИ.

Фото: БЕЛТА

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