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Мининформ ограничил доступ к TJournal из-за экстремистских материалов
Источник материала: ОНТ
По решению Министерства информации с 9 февраля белорусам ограничен доступ к интернет-ресурсу tjournal.ru,
Такое решение обусловлено размещенными в издании экстремистскими материалами.
Возобновление доступа к интернет-ресурсу возможно только по заявлению его владельца после устранения нарушений законодательства о СМИ.
Фото: БЕЛТА
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По решению Министерства информации с 9 февраля белорусам ограничен доступ к интернет-ресурсу tjournal.ru, говорится на сайте ведомства. Такое решение обусловлено...
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