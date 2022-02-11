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Вот что будет с организмом, если пить воду с лимоном каждый день. Это удивительно!

11.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вот что будет с организмом, если пить воду с лимоном каждый день. Это удивительно!

Вода с лимоном улучшает усвоение цинка, железа и других минералов в организме, помогает бороться c вирусными заболеваниями, рассказала нутрициолог Наталья Кунская.

Вода с лимоном полезна еще и тем, что помогает вырабатываться соляной кислоте в желудке и секреции желчи.

Фото: pexels


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Вода с лимоном улучшает усвоение цинка, железа и других минералов в организме, помогает бороться c вирусными заболеваниями, рассказала нутрициолог Наталья...
 
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