Вот что будет с организмом, если пить воду с лимоном каждый день. Это удивительно!

Источник материала: ОНТ

Вода с лимоном улучшает усвоение цинка, железа и других минералов в организме, помогает бороться c вирусными заболеваниями, рассказала нутрициолог Наталья Кунская.

Вода с лимоном полезна еще и тем, что помогает вырабатываться соляной кислоте в желудке и секреции желчи.

Фото: pexels





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