|
Вот что будет с организмом, если пить воду с лимоном каждый день. Это удивительно!
Источник материала: ОНТ
Вода с лимоном улучшает усвоение цинка, железа и других минералов в организме, помогает бороться c вирусными заболеваниями,
Вода с лимоном полезна еще и тем, что помогает вырабатываться соляной кислоте в желудке и секреции желчи.
Фото: pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вода с лимоном улучшает усвоение цинка, железа и других минералов в организме, помогает бороться c вирусными заболеваниями, рассказала нутрициолог Наталья...
|
Архив (Разное)