|
Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами завоевала золото в супергиганте на Олимпиаде в Пекине
Источник материала: ОНТ
Сегодня на Олимпиаде уже были разыграны первые комплекты наград.
Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами одержала победу в супергиганте. Ее результат 1,1351 сек. Серебряным призёром стала австрийка Мирьям Пухнер, бронзовая медаль досталась еще одной представительнице Швейцарии Мишель Гизен.
Также определился чемпион в дисциплине сноуборда «хафпайп». Им стал японский спортсмен Аюму Хирано, который набрал 96 баллов. Второе место у Скотти Джеймса из Австралии, бронза у представителя Швейцарии Яна Шееррера.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на Олимпиаде уже были разыграны первые комплекты наград. Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами одержала победу в супергиганте. Ее результат 1,1351 сек....
|
Архив (Разное)