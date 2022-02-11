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Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами завоевала золото в супергиганте на Олимпиаде в Пекине

11.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами завоевала золото в супергиганте на Олимпиаде в Пекине

Сегодня на Олимпиаде уже были разыграны первые комплекты наград.

Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами одержала победу в супергиганте. Ее результат 1,1351 сек. Серебряным призёром стала австрийка Мирьям Пухнер, бронзовая медаль досталась еще одной представительнице Швейцарии Мишель Гизен.

Также определился чемпион в дисциплине сноуборда «хафпайп». Им стал японский спортсмен Аюму Хирано, который набрал 96 баллов. Второе место у Скотти Джеймса из Австралии, бронза у представителя Швейцарии Яна Шееррера.

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Сегодня на Олимпиаде уже были разыграны первые комплекты наград. Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами одержала победу в супергиганте. Ее результат 1,1351 сек....
 
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