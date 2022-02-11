|
Российскую фигуристку Камилу Валиеву уличили в применении допинга
Источник материала: ОНТ
На Олимпиаде продолжает разгораться скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.
Сегодня стала известно, что информация о положительной допинг-пробе лучшей спортсменки последних лет — подтверждена. У Валиевой выявили микродозу запрещенного препарата. Но тест она сдавала не на Олимпиаде, а 25 декабря на чемпионате России. Тем не менее, антидопинговое агентство наложило запрет на выступление россиянки, затем он был снят.
Напомним, что ранее Валиева стала чемпионкой Игр в командном турнире. Решение об окончательной дисквалификации или о дальнейшем выступлении спортсменки в Пекине будет принято до 15 февраля специальной комиссией.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Олимпиаде продолжает разгораться скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Сегодня стала известно, что информация о положительной допинг-пробе...
|
Архив (Разное)