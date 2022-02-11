Российскую фигуристку Камилу Валиеву уличили в применении допинга

Источник материала: ОНТ

На Олимпиаде продолжает разгораться скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня стала известно, что информация о положительной допинг-пробе лучшей спортсменки последних лет — подтверждена. У Валиевой выявили микродозу запрещенного препарата. Но тест она сдавала не на Олимпиаде, а 25 декабря на чемпионате России. Тем не менее, антидопинговое агентство наложило запрет на выступление россиянки, затем он был снят.

Напомним, что ранее Валиева стала чемпионкой Игр в командном турнире. Решение об окончательной дисквалификации или о дальнейшем выступлении спортсменки в Пекине будет принято до 15 февраля специальной комиссией.

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