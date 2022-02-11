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Как выгодно покупать товары из аптек 9 способов
Источник материала: Myfin
Сэкономить до 20% на лекарствах и других товарах из аптек можно с помощью этих 9 способов. А в конце материала мы приведем список условий по дисконтным программам крупных сетей белорусских аптек.
Сравнивайте цены онлайн
Самый простой способ не переплатить за лекарства – сравнить цены в разных сетях аптек. Это можно сделать на сайте Tabletka.by. Информация обновляется каждый день.
Используйте онлайн-бронь
Некоторые сети предлагают скидку за заказ онлайн. Например, на сайте аптек «Планета Здоровья» при оформлении онлайн-брони все косметические, лекарственные и профилактические средства можно купить со скидкой 5%.
Следите за акциями
На сайтах аптек можно найти специальные разделы «скидки/акции». В них каждый месяц или каждую неделю, в зависимости от аптеки, можно найти товары на 10-50% дешевле первоначальной цены, а также акции 1+1. Так, в аптеках ADEL и «Добрыя лекi» в феврале можно купить 4 гематогенки по цене 3-х, и это не единственное предложение на их сайте. Свои скидки и акции в интернете также публикуют «Любимая аптека» и «Планета Здоровья».
Покупайте не всю упаковку, а блистер (пластину)
Показывайте удостоверения
Практически во всех аптеках есть система скидок и бонусов для отдельных групп населения. Например, для людей пенсионного возраста, многодетных семей и инвалидов всех групп, а иногда встречаются скидки и для родителей детей до 3-х лет, студентов и курсантов.
Используйте программу лояльности
Многие аптеки предлагают скидочные или накопительные карты. Обычно они бесплатные или стоят меньше рубля, если совершить покупки на определенную сумму (зачастую на 20-50 рублей). Карты помогают сэкономить от 1% до 7% на сумме в чеке или оплатить до 70% стоимости товара. Например, по карте аптеки «Ремедика» можно получать 3% практически на все лекарства.
Используйте другие карты лояльности
|«Зеленая аптека» и «Зялёная крама»
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|ADEL
|Накопительную карту можно получить бесплатно при единовременной покупке на сумму от 20 рублей либо купить за 5 рублей.
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БЕЛФАРМАЦИЯ
|В аптеках сети есть карта «Для медицинского обслуживания». Ее можно получить бесплатно любому гражданину Беларуси в поликлинике по месту жительства. Она дает скидку:
|«Любимая Аптека»
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|«Искамед»
|Купить карту лояльности можно за 50 копеек в магазине. С ее помощью можно получить:
|«Альфа-аптека» и «Доктор До»
|Карту можно получить за 2 копейки про единоразовой покупке от 20 рублей или купить за 2 рубля.
|«Планета здоровья»
|Накопительную карту сети можно купить за 1 рубль. Первоначальная скидка: