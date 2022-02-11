Как выгодно покупать товары из аптек 9 способов

Источник материала: Myfin



Фото с сайта vedomosti.ru

Сэкономить до 20% на лекарствах и других товарах из аптек можно с помощью этих 9 способов. А в конце материала мы приведем список условий по дисконтным программам крупных сетей белорусских аптек.

Сравнивайте цены онлайн

Самый простой способ не переплатить за лекарства – сравнить цены в разных сетях аптек. Это можно сделать на сайте Tabletka.by. Информация обновляется каждый день.

Используйте онлайн-бронь

Некоторые сети предлагают скидку за заказ онлайн. Например, на сайте аптек «Планета Здоровья» при оформлении онлайн-брони все косметические, лекарственные и профилактические средства можно купить со скидкой 5%.



Следите за акциями

На сайтах аптек можно найти специальные разделы «скидки/акции». В них каждый месяц или каждую неделю, в зависимости от аптеки, можно найти товары на 10-50% дешевле первоначальной цены, а также акции 1+1. Так, в аптеках ADEL и «Добрыя лекi» в феврале можно купить 4 гематогенки по цене 3-х, и это не единственное предложение на их сайте. Свои скидки и акции в интернете также публикуют «Любимая аптека» и «Планета Здоровья».



Фото с сайта rg.ru



Покупайте не всю упаковку, а блистер (пластину)

Если болезнь не хроническая и вам не нужно принимать лекарства длительное время, есть смысл попросить у фармацевта одну пластину таблеток или несколько ампул, рассчитанных на курс лечения.

Показывайте удостоверения

Практически во всех аптеках есть система скидок и бонусов для отдельных групп населения. Например, для людей пенсионного возраста, многодетных семей и инвалидов всех групп, а иногда встречаются скидки и для родителей детей до 3-х лет, студентов и курсантов.

Используйте программу лояльности

Многие аптеки предлагают скидочные или накопительные карты. Обычно они бесплатные или стоят меньше рубля, если совершить покупки на определенную сумму (зачастую на 20-50 рублей). Карты помогают сэкономить от 1% до 7% на сумме в чеке или оплатить до 70% стоимости товара. Например, по карте аптеки «Ремедика» можно получать 3% практически на все лекарства.



Используйте другие карты лояльности



Не всегда для скидки нужна именно карта аптеки. Сэкономить от 1% до 20% на лекарствах можно с помощью карт лояльности сетей супермаркетов или определенных банковских карт. Например, скидки в разных сетях аптек дают карты сетей «Виталюр», «Евроопт», дисконтной программы Diva.by, карты «Леди-карт» от Беларусбанка, «Моцная картка» от Белинвестбанка и другие.

В завершение приводим условия крупных сетей аптек Беларуси.Информацию мы получили, позвонив в аптеки, а также на сайтах аптек и Tabletka.by.

«Зеленая аптека» и «Зялёная крама» 3% по картам «Виталюр», «ВыГода», «Матуля» от Банка Дабрабыт, «Моцная картка» от Белинвестбанка.

1% при расчете картой «Леди-карт» от Беларусбанка.

Бесплатная доставка при онлайн-покупке от 50 рублей. ADEL Накопительную карту можно получить бесплатно при единовременной покупке на сумму от 20 рублей либо купить за 5 рублей. 1% от каждой покупки возвращается на карту.

Бонусами можно оплатить 70% от первоначальной цены. БЕЛФАРМАЦИЯ

В аптеках сети есть карта «Для медицинского обслуживания». Ее можно получить бесплатно любому гражданину Беларуси в поликлинике по месту жительства. Она дает скидку: 2% на иностранные товары;

5% на товары отечественного производителя, продаваемые за полную стоимость;

3% на услуги медицинской лаборатории «Синэво»;

10% на Арпетол, Ангримакс и другие лекарства, включенные в Приложение 2 постановления Совета Министров РБ от 23.02.2021 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». «Любимая Аптека» 2% по картам «Евроопт», «Виталюр» и зеленой карте «Для медицинского обслуживания» на лекарства.

до 10% по картам «Евроопт», «Виталюр» и зеленой карте «Для медицинского обслуживания» на косметическую продукцию, средства личной гигиены и биологически активные добавки к пище.

Бесплатная доставка при покупке от 50 рублей. «Искамед» Купить карту лояльности можно за 50 копеек в магазине. С ее помощью можно получить: 1% по карте аптеки на лекарственные средства, БАД, медицинскую технику и изделия медицинского назначения;

3% на косметические и гигиенические товары аптечного ассортимента. Скидки не суммируются и не распространяются на уцененный товар и товар, приобретаемый по картам медицинского страхования, а также на некоторые лекарства. «Альфа-аптека» и «Доктор До» Карту можно получить за 2 копейки про единоразовой покупке от 20 рублей или купить за 2 рубля. от 2% до 7% на все неакционные товары. «Планета здоровья» Накопительную карту сети можно купить за 1 рубль. Первоначальная скидка: 2% на лекарственные средства;

4% на оптику. Если сумма покупок в этой аптеке за все время превысит 301 рубль, то скидка составит 3% на лекарства и 5% на оптику, максимально возможная скидка – 5% на лекарства и 7% на оптику.