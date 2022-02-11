Подросток спас своих малолетних сестер при пожаре в Малоритском районе

Источник материала: БелТА

11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе подросток спас при пожаре двух своих малолетних сестер, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Случай произошел сегодня в агрогородке Мокраны около 4 часов утра. В Малоритский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул.Лютина. Спустя считанные минуты спасатели уже были на месте, из-под крыши строения шел дым.

Как выяснилось, в момент пожара в доме находились трое несовершеннолетних детей - 14-летний мальчик и две девочки 7 и 4 лет. Родители были на работе. Разбудил детей автономный пожарный извещатель. Старший ребенок, услышав звук сработавшего прибора, разбил стеклопакет, через оконный проем вытащил младших сестер и вылез самостоятельно.

На этот инцидент уже откликнулся на своей странице в Facebook председатель Малоритского райисполкома Михаил Баценко. "В настоящее время Богдан со старшей сестрой находятся в больнице. Состояние их стабильное. Возьму под личный контроль помощь этой семье. Вот так вот. Герои среди нас. Богдан, я горжусь тобой", - написал глава районной вертикали.

Причину возникновения пожара устанавливают специалисты.-0-