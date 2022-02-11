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Воспитатель детсада стала фигурантом дела о воспрепятствовании праву на участие в референдуме
Источник материала: БелТА
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитатель детсада стала фигурантом дела о воспрепятствовании праву на участие в референдуме, сообщил журналистам заместитель начальника УСК по Минску Андрей Гриб, передает корреспондент БЕЛТА.
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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитатель детсада стала фигурантом дела о воспрепятствовании праву на участие в референдуме, сообщил...
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