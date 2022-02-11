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Воспитатель детсада стала фигурантом дела о воспрепятствовании праву на участие в референдуме

11.02.2022 15:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитатель детсада стала фигурантом дела о воспрепятствовании праву на участие в референдуме, сообщил журналистам заместитель начальника УСК по Минску Андрей Гриб, передает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитатель детсада стала фигурантом дела о воспрепятствовании праву на участие в референдуме, сообщил...
 
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