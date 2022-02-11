В Гродненской области за неделю задержали троих подростков за распространение наркотиков

Источник материала: БелТА

11 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В течение недели в Гродненской области задержаны трое несовершеннолетних за распространение наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Две 17-летние девушки-закладчицы были задержаны в Слониме. На них совместными усилиями вышли правоохранители райотдела вместе с коллегами из областного управления. Во время задержания у девушек было обнаружено 0,3 грамма особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

Выяснилось, что одна из них занималась закладками с лета 2021 года. Она распространяла наркотики на территории Слонима, Лиды и Минска. Вторая закладчица до задержания в наркобизнесе успела проработать две недели.

16-летний молодой человек из Гродно начал работу закладчиком за три дня до задержания. Он успел сделать 23 закладки, заработал $92 и уголовную статью, наказание по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Молодые люди рассказали, что кураторы убедили их в безопасности подобного рода занятий. Плюс ко всему завлекали легким и быстрым заработком. На что охотно клевали несовершеннолетние", - рассказали в милиции.

По фактам распространения наркотиков возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-