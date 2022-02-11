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Мальчик спас маленьких сестер во время пожара в Малоритском районе
Источник материала: ОНТ
Подросток спас своих двух маленьких сестер во время пожара в Малоритском районе. Об этом
Пожар произошел в агрогородке Мокраны 11 февраля, в районе четырех часов утра, в жилом доме на улице Лютина. Спасатели оперативно прибыли на место пожара. К тому времени из-под крыши дома валил дым.
Оказалось, внутри помещения во время пожара были трое малолетних детей, 14-летний мальчик и две его сестры в возрасте 4 и 7 лет. Родителей не было дома. От гибели детей спас автономный пожарный извещатель, мальчик услышал тревожный сигнал, разбил стеклопакет и через окно вытащил сестер, потом вылез сам.
Сейчас мальчик и старшая сестра в больнице, по словам медиков, их состояние стабильное.
О причине пожара пока ничего не сообщается.
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Подросток спас своих двух маленьких сестер во время пожара в Малоритском районе. Об этом сообщили в МЧС. Пожар произошел в агрогородке Мокраны 11 февраля, в районе...
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