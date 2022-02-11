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Ярмарка мёда проходит в Минске – вам стоит туда сходить! Рассказываем почему
Источник материала: ОНТ
Зима выходит на финишную прямую! Совсем скоро мы будем кликать весну и отмечать Масленицу. В это время можно позабыть о том, что худеешь к лету, и наслаждаться вкусными блинами, приправленными, например, медом. С последним, кстати, важно не прогадать: вкус и натуральность – главные показатели качества.
Как выбрать вкусный мед и где его купить? Смотрите в видеоинформации.
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Зима выходит на финишную прямую! Совсем скоро мы будем кликать весну и отмечать Масленицу. В это время можно позабыть о том, что худеешь к лету, и наслаждаться...
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