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Ярмарка мёда проходит в Минске – вам стоит туда сходить! Рассказываем почему

11.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ярмарка мёда проходит в Минске – вам стоит туда сходить! Рассказываем почему

Зима выходит на финишную прямую! Совсем скоро мы будем кликать весну и отмечать Масленицу. В это время можно позабыть о том, что худеешь к лету, и наслаждаться вкусными блинами, приправленными, например, медом. С последним, кстати, важно не прогадать: вкус и натуральность – главные показатели качества. 

Как выбрать вкусный мед и где его купить? Смотрите в видеоинформации. 


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Зима выходит на финишную прямую! Совсем скоро мы будем кликать весну и отмечать Масленицу. В это время можно позабыть о том, что худеешь к лету, и наслаждаться...
 
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